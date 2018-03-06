تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مُهرِّب مخدرات بمكة 

المواطن- واس

نفَّذت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيرًا بمهرِّب كمية من الهروين المخدّر بمنطقة مكة المكرمة.

وقالت الداخلية في بيان: قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

القبض على المدعو فضل هادي قينوس – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهروين المخدر وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعًا والحكم بقتله تعزيرًا وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني فضل هادي قينوس، اليوم الثلاثاء 1439/6/18 هـ، في منطقة مكة المكرمة.







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