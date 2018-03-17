تهنئة من الاتحاد العربي للعراقيين بعد رفع الحظر الدولي

المواطن – متابعة

انهالت التهاني على العراقيين مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” برفع الحظر عن العراق والسماح لـ3 ملاعب باستضافة المباريات الدولية.

وفي تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن الاتحاد العربي يتقدم بالتهنئة للاتحاد العراقي بعد رفع الاتحاد الدولي (فيفا) الحظر عن الملاعب العراقية متمنيًا لرياضة العراق مزيدًا من التقدم والازدهار.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء أمس الجمعة، عن رفع الحظر عن 3 ملاعب عراقية لتُصبح جاهزة لاستضافة المباريات الدولية، وهي: البصرة وكربلاء وأربيل.

كما أحال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ملف الكرة العراقية للاتحاد الآسيوي للعبة، إلا أنه رفض رفع الحظر عن ملاعب العاصمة بغداد في الوقت الحالي، بسبب الأوضاع الأمنية.

وكان تركي آل الشيخ قد طالب الجميع في حفل تكريم المنتخب السعودي بمناسبة تأهله لنهائيات كأس العالم 2018، بدعم العراق ودعا للعب مباراة ودية هناك من أجل دعمها لرفع الحظر الدولي المفروض عليها.

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة ودية أمام نظيره العراقي، نهاية الشهر الماضي، على ملعب البصرة الدولي في إطار استعدادات الأخضر لمنافسات كأس العالم 2018 في روسيا، وانتهت بفوز أسود الرافدين بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.







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