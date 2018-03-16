توترات روسيا مع بريطانيا تقلص خسائر الذهب

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار الذهب، الخميس، تحت ضغط من صعود الدولار، لكن توترات بين بريطانيا وروسيا قلصت خسائر المعدن النفيس بعد يوم من تسجيله أعلى مستوى في أسبوع.

وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.6 % إلى 1316.25 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في السوق الأميركي، بعدما سجل أعلى مستوياته في أسبوع يوم الأربعاء.

وانخفضت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل 0.6 % أيضا لتبلغ عند التسوية 1317.80 دولار للأوقية.

وقالت موسكو إنها سترد على قرار لندن طرد 23 دبلوماسيًّا روسيًّا على خلفية هجوم بغاز سام استهدف عميلًا روسيًّا مزدوجًا سابقًا في بريطانيا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.7 % إلى 16.39 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى في 9 أيام عند 13.35 دولار.

وتراجع البلاتين 0.8 % إلى 950.49 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.1 % إلى 985.90 دولار للأوقية بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى منذ أول مارس (آذار) عند 1006.30 دولار.







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