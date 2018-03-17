توتنهام يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي

المواطن – متابعة

تأهل فريق توتنهام، اليوم السبت، إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي.

وتغلب توتنهام على مضيفه سوانزي سيتي بثلاثية نظيفة في دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة.

وخاض توتنهام اللقاءَ في غياب هاري كين للإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وستبعده عن الملاعب لنهاية الشهر الجاري.

وبادر توتنهام بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة 11 عن طريق الدنماركي كريستيان ايركسن.

وأضاف الأرجنتيني ايريك لاميلا الهدف الثاني في الدقيقة 45 ليخرج توتنهام متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.

وفي الوقت الذي بحث فيه سوانزي سيتي عن فرصة تقليص النتيجة، أحرز ايركسن الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 62.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين في الدقائق المتبقية من المباراة ليخرج توتنهام فائزًا باللقاء.

وبذلك، تأهل توتنهام إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي للموسم الثاني على التوالي، وهذا لم يحدث منذ 1981-1982.







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