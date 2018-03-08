توتنهام يودع دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة توتنهام هوتسبير الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بفوز اليوفي بهدفين مقابل هدف على ملعب “ويمبلي” في العاصمة لندن، ويصعد إلى الدور التالي من المسابقة القارية.

تقدم السبيرز في الشوط الأول من مباراة توتنهام هوتسبير ويوفنتوس الإيطالي بهدف في الدقيقة 39 عن طريق لاعبه مين سون هيونج، ليتصور أنه اقترب كثيرًا من التأهل إلى الدور التالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الشوط الثاني من مباراة توتنهام هوتسبير ويوفنتوس الإيطالي نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم باليوفي في تحويل تأخرهم بهدف على ملعب “ويمبلي” إلى فوز بهدفين سجلهم الثنائي جونزالو هيجواين وباولو ديبالا في الدقيقتين 64 و67.

وشهدت مباراة توتنهام هوتسبير ويوفنتوس في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا إشهار الحكم لـ7 بطاقات صفراء، 3 منهم لأصحاب الأرض لكل من يان فيرتونخين، ديلي ألي وموسى ديمبيلي، وحصل 4 لاعبين من اليوفي على بطاقات وهم أليكس ساندرو، ميراليم بيانيتش، مهدي بن عطية وجيورجيو كيليني.

وحاول لاعبو السبيرز تسجيل هدف التعادل خلال مباراة توتنهام هوتسبير ويوفنتوس الإيطالي، وأضاعوا أكثر من فرصة خلال أحداث الشوط الثاني أبرزها رأسية الهداف هاري كين في الدقيقة 90 التي اصطدمت بالقائم.

يُذكر أن مباراة ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا التي جمعت توتنهام هوتسبير ويوفنتوس في إيطاليا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.







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