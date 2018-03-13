توجيه بسرعة إيجاد الحلول للمشاريع المتأخرة لدى شركة البلد الأمين

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

شدد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص ، على أهمية إنهاء مشاريع العاصمة المقدسة المنفذة من قبل شركة البلد الأمين في الوقت المحدد لها، وضرورة تفعيل التعاون بين الأمانة والشركة للعمل على استكمال مشاريع تطوير العشوائيات بالعاصمة المقدسة في أسرع وقت وبالشكل المطلوب .

جاء ذلك خلال زيارة القويحص إلى مقر شركة البلد الأمين صباح اليوم ، حيث استعرض خلال زيارته أعمال الشركة ، مطلعاً على عرض عن الإنجازات والمشاريع التي تمت خلال السنوات الماضية والمراحل التي وصلت لها ، وخطة الشركة للسنوات المقبلة ومواعيد انتهاء العمل في عدد من المشاريع.

وأوضح أن مشاريع تطوير الأحياء العشوائية تأتي في مقدمة أولويات شركة البلد الأمين ، مبيّناً أن الشركة تتولى ضمن خطتها لتطوير المناطق العشوائية، العديد من الأحياء ، بهدف تطويرها وفقاً لما تنص عليه لائحة تطوير العشوائيات بمكة المكرمة .

وأكد معالي المهندس القويحص ، على ضرورة إيجاد الحلول الجذرية للمشاريع المتأخرة بما يكفل حقوق المستثمرين والمواطنين ، والعمل على إحلال بدائل استثمارية في المواقع المتأخرة بما يتوافق مع لائحة تطوير المناطق العشوائية ، موجهاً بتخصيص فريق من أمانة العاصمة المقدسة لمتابعة التراخيص الخاصة بمشاريع شركة البلد الأمين ، بما يضمن سرعة الإنجاز .

وقد رافق القويحص خلال زيارته سعادة الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين المهندس خالد تهامي ، وسعادة المهندس عارف قاضي مساعد أمين العاصمة المقدسة للتنمية والتطوير وسعادة الأستاذ إبراهيم الغامدي مدير الإدارة القانونية أمين سر الشركة ، وعدد من المسؤولين .







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