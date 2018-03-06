توجيه عاجل بالتحقيق في عرض أزياء المدينة المنورة ومحاسبة المتسببين

المواطن - المدينة المنورة

وجه الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة الجهات ذات العلاقة بالتحقيق حول ما بثته إحدى القنوات الفضائية عن إقامة عرض أزياء، على حد وصفها، وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمن توجيه أمير منطقة المدينة المنورة، تحديد المخالفات إن وجدت ومحاسبة المتسببين وفق الأنظمة والتعليمات.

وكانت إحدى القنوات الفضائية قد أعدت تقريراً حول إقامة عرض أزياء في المدينة المنورة، تضمن اختلاطا حسبما ورد في التقرير، ليتضح فيما بعد، أن التقرير المصور غير صحيح، وينافي الواقع.

بدوره كشف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في المدينة المنورة، أنَّه لا صحة لوجود عرض أزياء في المدينة المنورة، موضحًا أنَّ ما حدث كان فقط “مزادًا على فساتين، داخل قاعة أفراح وفق الضوابط النظامية”.

جاء ذلك بناء على ما نشرته قناة “الآن”، وتداوله مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاق “عرض أزياء في مدينة الرسول”، وتذمر العديد من المغردين من وجود عرض أزياء بالمدينة المنورة.

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، إنَّ “المزاد الذي تمت إقامته قبل أيام بالمدينة المنورة كان على فستانين فقط، داخل إحدى قاعات الأفراح المغلقه للنساء، وفق الضوابط النظامية المنصوص عليها”.

وأضاف الصاعدي أنَّه “لم يتم ملاحظة أي مخالفة خلال فترة المزاد، وكان جميع الحضور من النساء، ونستغرب ما تم تلفيقه ونشره بإحدى القنوات الفضائية من ادعاءات وافتراءات كاذبة”، مؤكدًا أنَّ الجهة المنظمة حريصة كل الحرص على إقامة مثل هذا المزاد وفق الضوابط النظامية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القناة من قبلهم.







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