توجيه من مدير صحة جازان بالبحث عن مبنى بديل لمركز بيش الشمالي

المواطن - علي شيبان - جازان

زار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي، وعدد من مساعديه، اليوم الاثنين، محافظة بيش؛ للوقوف على الخدمات الصحية بالمحافظة وتفقد المرافق الصحية بها.

وتخللت الجولة زيارة محافظ بيش حسن أبو شرحة لمناقشة وضع الخدمات الصحية بالمحافظة، بحضور عدد من مشائخ وأعيان بيش، وكذلك الاجتماع بالقيادات الصحية والاستماع لهم، ومناقشة أهم الأمور المتعلقة بالعمل، وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تواجههم في سبيل تقديم خدمات صحية متكاملة للمستفيدين، وشملت الزيارة مستشفى بيش العام والمراكز الصحية (بيش الشمالي- بيش الجنوبي- مسلية)، ووجه بشكل عاجل بالبدء بإجراءات البحث عن مبنى بديل لمركز صحي بيش الشمالي؛ لعدم كفاءة المبنى الحالي، ولوجود بعض الملاحظات غير المتوافقة مع توجه وزارة الصحة.

وأكد الدكتور نجمي على ضرورة تطوير بيئة عمل المراكز الصحية سعيًا لتقديم الخدمة الصحية بجودة عالية.

ووجه الدكتور نجمي بتعجيل إنهاء إجراءات إدراج مركز صحي مسلية ضمن المراكز الخاضعة لمشروع تطوير المراكز الصحية والبدء بشكل عاجل في تنفيذ المشروع.







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