توجيه من ‏‫الشؤون البلدية باستخدام تقنية (LED) في المشاريع الجديدة

المواطن - الرياض

طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتوجيه المختصين باستخدام تقنية الانبعاث الضوئي (LED) الموفّرة للطاقة في المشاريع الجديدة ، والعمل على استبدال المصابيح التقليدية بنسبة 20% سنوياً بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة.

وتأتي هذه التوجيهات، في تعميم أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويستهدف ترشيد استهلاك الطاقة بتطبيقات ذكية، من خلال مبادرة “تطبيق مفاهيم المدن الذكية” إحدى مبادرات التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ومبادرة تنمية الإيرادات وتحسين الأداء التي تهدف إلى تحقيق مستويات متصاعدة من الأداء المؤسسي المستدام عالي الجودة، ورفع نسبة الاكتفاء المالي للقطاع البلدي من خلال العمل على تقليص الفجوة بين المصاريف والإيرادات وذلك من خلال برنامج تطوير نظام إدارة الموارد الحكومية.

وتنفذ الوزارة خطة شاملة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المدن السعودية، من خلال ضبط وتنظيم التنمية الحضرية، والاستغلال الأمثل للموارد البلدية.

وأثبتت دراسة قامت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية حول استخدام تقنية الانبعاث الضوئي (LED) من خلال الاطلاع على تجارب العديد من الدول في هذا المجال، أن هذه التقنية تسهم في ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية وخفض التكاليف المالية بنسبة تصل إلى (20 – 30%) على المدى المتوسط و (50%) على المدى البعيد.

وتتميز تقنية (LED) باستهلاك طاقة كهربائية أقل وطول الفترة الزمنية لعملها إضافة إلى خفة الوزن والدقة العالية وقلة الأعطال المفاجئة لتميز هذه التقنية بالكفاءة العالية وتحملها لدرجات الحرارة وقلة أعمال الصيانة.







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