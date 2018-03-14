تورط تيفيز في قضية غسل أموال بالأرجنتين

المواطن – عبدالناصر سيد

أعلنت نيابة الأرجنتين التورط المحتمل للاعب كرة القدم كارلوس تيفيز، ومدرب فيليز سارسفيلد جابرييل هاينز، في قضية غسل أموال.

ووفقًا لراديو “لا ريد” الأرجنتينية، فإنه من المحتمل أن يتم استجواب كثير من الأشخاص في قضية غسل الأموال بينهم تيفيز وهاينز.

وأودع تيفيز مبلغًا قيمته 550 ألف دولار في 27 مارس2012 بحساب شركة، فيما أودع هاينز في 12 يناير 2012 مبلغًا قيمته 150 ألف دولار في نفس الحساب الخاضع للتحقيق بتهمة غسل الأموال.

وتحقق النيابة في صلة هذا الوضع بالقضية المعتقل على ذمتها رجل أعمال البناء، لازارو بايز بتهمة غسل الأموال.







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