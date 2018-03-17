توضيح جديد من التعليم بشأن منع العقاب في المدارس

المواطن- الرياض

ردت إدارة التعليم في محافظة المجمعة، على ما أثير في بعض المواقع الإعلامية ومواقع التواصل بخصوص منع استخدام العقاب بكافة أشكاله.

وأرفق تعليم المجمعة، عبر حسابه بموقع “تويتر”، بيانًا قال: إنه للتذكير فقط بتطبيق قواعد لائحة السلوك والمواظبة على الطلاب.

وبحسب البيان، يمنع استخدام العقاب مع الطلاب بجميع أشكاله وصوره، سواء يدويًّا أو لفظيًّا أو إخراج الطالب من الفصل وحرمانه من الحصة أو الإيقاف داخل الفصل أو ممرات المدرسة أو بالتمارين الرياضية الشاقة للمتأخرين صباحًا أو التشهير بهم وبسلوكهم أمام زملائهم؛ لما لذلك من آثار سلبية على نفسية الطالب وتكيفه.

وفي وقت سابق اليوم، أكد المتحدث الرسمي بوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أنَّ الوزارة لم تُصدر مؤخرًا أي توجيهات بمنع استخدام العقاب مع الطلاب بجميع أشكاله وصوره نهائيًّا.

وأوضح العصيمي أنَّ قواعد السلوك والمواظبة تنظم التعامل مع مخالفات الطلاب والطالبات بجميع المراحل.

وكانت الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أخبارًا تفيد بأنَّ الوزارة أصدرت توجيهًا لمنع استخدام العقاب بكل صوره مع الطلاب.







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