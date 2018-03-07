الجوازات : خدمة الاتصال المرئي متاحة بجوازات المناطق للمستفيدين من خدماتها

المواطن - واس

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن خدمة (الاتصال المرئي) تتيح لجميع المستفيدين من خدماتها بالتواصل المرئي مع مدير عام الجوازات ومسؤولي القطاع من خلال إدارات الجوازات في مناطق المملكة كافة.

وأبان مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى أن هذه الخدمة تأتي توافقاً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بالتيسير والتسهيل على المواطنين والمقيمين واستقبالهم والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم على الخدمات المقدمة.

وقال: “يضطر بعض المستفيدين من خدمات الجوازات لتكبّد عناء السفر للذهاب إلى المديرية العامة للجوازات للمراجعة عن معاملاتهم أو للقاء مسؤولي المديرية وتقديم الشكاوى والملاحظات أو الاقتراحات فيما يخص معاملاتهم أو الخدمات المقدمة لهم بشكلٍ عام، وتيسيراً على جميع المواطنين والمقيمين قدّمنا هذه الخدمة بنفس المنطقة التي يسكنونها، كما تتيح لهم التواصل شخصياً مع المسؤولين بالمديرية العامة للجوازات.

وأوضح اللواء اليحيى: أن هذه الخدمة عممت على جميع إدارات الجوازات في مناطق المملكة كافة وبدأ العمل بها فعلياً، مؤكداً حرص المديرية العامة للجوازات والمسؤولين بها كافة لسماع جميع الملاحظات والشكاوى.

يذكر أن خدمة الاتصال المرئي تأتي امتداداً لقنوات التواصل الأخرى كالبريد الإلكتروني (992@gdp.gov.sa)،والموقع الإلكتروني(هنا) وحسابات الجوازات في مواقع التواصل الاجتماعي AljawazatKSA@ ، ومركز الاتصال الموحد ( 992 ) الذي يتم من خلاله تلقي الاتصالات والرد على استفسارات وملاحظات ومقترحات المستفيدين من خدمات الجوازات.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :