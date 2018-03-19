توضيح مهم من الخدمة المدنية بشأن مطابقة بيانات الإعلان الصحي

المواطن - الرياض

أعلن متحدث الخدمة المدنية حمد المنيف أنه تحقيقاً لرغبة الزملاء في وزارة الصحة في نقل المعرفة لإجراءات مطابقة البيانات لمن سيتم دعوتهم للمطابقة في الإعلان الصحي وذلك من قِبَل الزملاء في وزارة الخدمة المدنية، فإنه سيتم إجراء المطابقة في كافة فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن ذلك سيتم بحضور المختصين من وزارة الصحة في فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة الرياض للرجال والنساء وذلك من أجل الاطلاع والتدريب على إجراءات مطابقة البيانات .. وبالتوفيق.







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