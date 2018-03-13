توقعات بتدفق 3 مليارات دولار بسوق الأسهم السعودية

المواطن- الرياض

أكد إياد غلام، محلل أبحاث الأسهم لدى الأهلي كابيتال، أن سوق الأسهم السعودية ستشهد تدفقات بقيمة 3 مليارات دولار مع اقتراب ترقيتها إلى رتبة الأسواق الناشئة، على مؤشر “فوتسي” المتوقع إعلان مراجعته لسوق الأسهم السعودية في 28 من الشهر الحالي، ومن ثم يتبعه بعد فترة مؤشر MSCI.

ولفت غلام، في تصريحات إلى “العربية”، إلى اقتراب مؤشر سوق الأسهم السعودية “تداول” من الإدراج على “مؤشر شركة فوتسي” للأسواق الناشئة، الذي يشمل 23 دولة وأكثر من 900 سهم من العالم، موضحًا أن من أهم المؤثرات أن قيمة الصناديق المستثمرة بهذا المؤشر للأسواق الناشئة تجاوزت أصولها 115 مليار دولار، وسيكون للسوق السعودي نصيب مهم منها، كما أن الكثير من التدفقات الأجنبية دخلت بالفعل بشكل استباقي إلى سوق الأسهم السعودية.

كما توقع أن تبدأ عمليات الشراء المتأثرة بترقية السوق على مؤشر فوتسي، بعد 6 أشهر من الانضمام للمؤشر، وستبدأ صناديق العالم بضخ استثماراتها وعادة ما يحصل ارتفاعات كبيرة في الأسواق لمجرد انضمامها للمؤشر، وهذا ما سيحصل بالسوق السعودي.

وأرجع غلام الارتفاعات الحاصلة في سوق الأسهم السعودية في الوقت الحالي، إلى الإصلاحات التي قامت بها هيئة السوق المالية، وشركة سوق الأسهم السعودية “تداول” منذ عام 2015 على عمليات التداول وآليات البيع والشراء والفترات الزمنية، ونطاقات الارتفاعات والتذبذب وغيرها من الإصلاحات المهمة، التي تعكس أهمية الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة، وسيكون أهمها مؤشر MSCI في مرحلة مقبلة.







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