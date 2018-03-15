توقعات بهطول أمطار رعدية على الباحة تستمر إلى مساء الغد

المواطن - الباحة

تلقى مركز العمليات بمديرية الدفاع المدني بالباحة، تنبيهاً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لليومين القادمين، تفيد بهطول أمطار رعدية، بمشيئة الله تعالى، تصحب برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ من الساعة الـ 12 من ظهر اليوم وتستمر إلى العاشرة من مساء غد الجمعة.

ودعا المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال الموقع الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

وشدد الغامدي، على أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مؤكداً أن جميع منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ على مدار الساعة.







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