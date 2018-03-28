توقعات تعليق الدراسة في 3 مناطق بسبب الطقس

المواطن - عبدالرحمن دياب

توقع الباحث في علوم الطقس نزيه الحيزان، تعليق الدراسة يوم غد الخميس في 3 مناطق بسبب الطقس.

وكتب الحيزان في تغريدة له عبر “تويتر”: تبوك والجوف والحدود الشمالية.. أعتقد سيصدر قرار تعليق الدراسة خلال ساعة من الآن؛ نظرًا لبداية نشاط الرياح في تبوك الآن، وستزداد وتيرتها الساعات القادمة”.

وحول تعليق الدراسة في الجوف والحدود الشمالية، ستنشط بشكل ملحوظ ساعات ما بعد الفجر وستكون نشطة جدًّا بعد الساعة الثامنة صباح غدٍ الخميس.

وتعليق الدراسة إجراء يبحث عنه الأهالي كلما ساءت الأحوال الجوية؛ وذلك لحماية أرواح أولادهم، إلا أن هناك ضوابط واشتراطات تحكم هذا الأمر.

وبالرغم من عدم صدور أية تعليمات فيما يخص تعليق الدراسة غدًا، إلا أن أحد المهتمين بالطقس طالب بهذا الأمر بعد تأكيده على تأثر مكة وجدة بحالة جوية غدًا.

وكتب صالح الشيخي المهتم بالطقس عبر حسابه على “تويتر” تغريدة قال فيها: برأيي تعليق الدراسة لمكة وجدة والمراكز التابعة لهما يوم الغد الخميس هو قرار حكيم؛ لأن النشاط غدًا يختلف عن اليوم بشدته والبداية المبكرة من الساعة 11 صباح الخميس.

وتوالت دعوات تعليق الدراسة بعد هذه التغريدة تفاديًا لحدوث أي مكروه للطلاب والمعلمين وأعضاء الهيئة التعليمية بوجه عام.

والمعروف أن تعليق الدارسة هو إجراء وقائي يتم وفق دليل معتمد من وزارتي التعليم والداخلية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ووفقًا للدليل المعتمد فإن تعليق الدراسة يتم في حالتين فقط، وهما: وجود تنبيه متقدم، أو تحذير من ظواهر جوية بناء على تقارير الأرصاد.

ويطالب أولياء الأمور أن يتم الإعلان عن تعليق الدراسة في وقت مبكر من اليوم السابق بدلًا من الانتظار إلى المساء.

وفي بعض الأحيان يتفاجأ الطلاب بصدور قرار تعليق الدراسة في منتصف اليوم الدراسي أو بعد توجههم للمدارس والجامعات، الأمر الذي يراه البعض بلا فائدة، لكن هذا يحدث في الحالات الطارئة وفور صدور التحذيرات بعد حدوث الظواهر الجوية.







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