تفاصيل توقيع اتفاقية تسليم ملياري دولار للمركزي اليمني

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_الرياض

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)؛ بإيداع مبلغ ملياري دولار أميركي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني، وقّع الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، والدكتور محمد بن منصور زمام محافظ البنك المركزي اليمني، اتفاقية تسليم مبلغ الوديعة للبنك المركزي اليمني، وذلك يوم أمس الخميس بالرياض.

وبهذا الصدد أكد معالي الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق؛ ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني 3 مليارات دولار أميركي. مضيفاً أن هذا الدعم يعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، لاسيما سعر صرف الريال اليمني؛ ما ينعكس – بإذن الله – إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.

في ذات السياق، أكدت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها للحكومة اليمنية، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن، انطلاقاً من اهتمامها في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيا الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع من دين أو ضمير؛ ما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك.







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