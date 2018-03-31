تونس ترفع أسعار البنزين والوقود بنسبة 3 %

المواطن- متابعة

قررت الحكومة التونسية، اليوم السبت، رفع أسعار البنزين والوقود بنحو 3% للمرة الثانية، خلال ثلاثة أشهر، في إطار حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز.

وقال بيان لوزارة الطاقة في تونس: إن سعر البنزين سيرتفع إلى 1.85 دينار (0.77 دولار) من 1.8 دينار، اعتبارًا من يوم غد الأحد.

وكانت الحكومة رفعت أسعار المحروقات في يناير الماضي، ووافق صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، على صرف شريحة بقيمة 257 مليون دولار لتونس من قرض إجمالي قيمته 2.8 مليار دولار، لكنه طالب الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات لخفض العجز.

وذكر الصندوق، في بيان، أن من بين أولويات عام 2018؛ زيادة حصيلة الضرائب، والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعًا غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي.

وصرح وزير الإصلاحات، توفيق الراجحي، بأن قيمة دعم الدولة للمحروقات سترتفع في 2018 إلى نحو ثلاثة مليارات دينار من 1.5 مليار متوقعة، بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.







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