تونس والسودان وجزر القمر يدينون صواريخ الحوثي: ميليشيات إرهابية إجرامية

المواطن - الرياض

أعربت جمهورية السودان عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهداف بعض المدن في المملكة العربية السعودية مستخدمة الصواريخ الباليستية من داخل الأراضي اليمنية وأسفر عن استشهاد مواطن مصري وترويع المواطنين في جريمة تتنافى مع القيم والمبادئ والأعراف كافة.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي صدر اليوم، تضامن حكومة وشعب السودان الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية.

بدورها أعربت تونس عن إدانتها الشديدة واستنكارها العميق إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية تجاه المملكة.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان صادر اليوم ” إن تونس إذ تعبر مجدداً عن تضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية، فإنها تؤكد وقوفها إلى جانبها في مواجهة أي محاولة للمس من أمنها واستقرارها”.

كما أعربت جمهورية القمر المتحدة، عن استيائها الشديد وبغضها إزاء العمليات الإرهابية الخطيرة التي شنتها ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية تجاه المملكة العربية السعودية.

وعدت في بيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالقمريين في الخارج، الهجومَ العدائي الفاجر الذي يمثل عرقلة جديدة في عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط ويخرق اتفاقيات الأمم المتحدة، انزلاقاً خطيراً للبؤر الإرهابية وتشنجاً رهيباً سيؤدي حتماً إلى فوضى عارمة بالمنطقة والعالم من حولها.

وقالت: إن جمهورية القمر المتحدة حكومة وشعبا، تدين وتجدد استنكارها وشجبها لمثل هذه التصرفات الإجرامية، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل بحزم وقوة للتصدي لهذه الأعمال المنفلتة وسرعة محاكمة الفاعلين ومن يقف وراءهم مادياً أو معنوياً.

وأكدت أن جمهورية القمر المتحدة تضع يدها إلى جانب المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده ــ حفظهما الله ــ رغبة في إصلاح ما يمكن والعمل سوياً من أجل وضع حد ونهاية معبرة لكل من سولت له نفسه العبث بالأمن وسلامة البشرية.







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