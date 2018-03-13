تويتر يبدأ في إيقاف حسابات قامت بشراء الرتويت

المواطن - وليد الفهمي - جدة .

بدأت إدارة موقع التدوين المصغر “تويتر” في إيقاف عدد من الحسابات الكبرى؛ وذلك بعد أن رصدت قيام بعض تلك الحسابات بشراء إعادة تغريد “ريتويت” وأيضاً سرقة تغريدات من حسابات أخرى، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد انتهاكاً لقانون السبام بتويتر، والذي يحظر البيع وشراء وتضخيم الحسابات بشكل مصطنع.

وأوقف الموقع العالمي خلال الساعات القليلة الماضية عدداً من الحسابات الضخمة التي تمتلك ملايين المتابعين الوهميين.

كما أعلنت إدارة “تويتر” كذلك أنها على علم بحالات الاحتيال وانتحال الهوية التي يقوم بها بعض المستخدمين للحصول على عملات رقمية بطرق غير مشروعة، واعدة بالتخلص من محتالي العملات الرقمية.







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