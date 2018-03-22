تيسير الجاسم: هذا هدفنا في كأس العالم

المواطن – مروة نبيل

أكد نجم النادي الأهلي والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تيسير الجاسم، أن هدف اللاعبين الرئيسي في كأس العالم 2018 في روسيا، هو ظهور الأخضر بصورة مشرفة وبشكل مختلف عن المشاركات السابقة.

وقال قائد المنتخب السعودي الأول: “نحن حريصين كل الحرص والمسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم وجميع المسؤولين في المملكة العربية السعودية أن نظهر بصورة مشرفة في كأس العالم بداية من هذا المعسكر”.

وتابع الجاسم قائلًا: “الاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة ضحى بعدد كبير من مباريات الدوري السعودي للمحترفين من أجل إعداد المنتخب بصورة مشرفة، والكل في المملكة حريص جدًّا على هذه المشاركة؛ لكي تكون مختلفة عن كل المشاركات”.

وأضاف تيسير الجاسم خلال مقطع فيديو قصير نشره حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ونحن كلاعبين أيضًا لدينا طموح وتحدي بأن نكون في كأس العالم بصورة قوية”.

وعن اللقاءات الودية، قال: “مباراتي أوكرانيا وبلجيكا تُعد أقوى المباريات التي سنخوضها حتى موعد منافسات كأس العالم، وتُعتبر هذه المواجهات اختبارًا حقيقيًّا أمام الجمهور الرياضي السعودي، ونحاول أن نأخذ من هذه المرحلة الإعدادية كل الفوائد قبل المونديال”.

يُذكر أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يقع في المجموعة الأولى في منافسات كأس العالم 2018، مع منتخبات روسيا، والأوروغواي، والمنتخب المصري، وسيخوض المباراة الافتتاحية أمام البلد المضيف.







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