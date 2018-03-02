ثلاث إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور خلال 24 ساعة

المواطن - واس

سجَّلت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاث إصابات في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، إصابتان منها في منطقة جازان، وواحدة بمحافظة الخرج.

وأوضحت الوزارة، في إيجازها اليومي، أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 9525 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 143 حالة، في حين جرى التخلص من 3721 طائرًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها بلاغين خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وردها تسعة استفسارات، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.







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