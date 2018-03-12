جامعة الإمام تعلن عن المسابقة الوظيفية للوظائف الإدارية عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن المسابقة الوظيفية للوظائف الإدارية خلال الفترة من 25-27/6/1439هـ، وذلك عن طريق موقع الجامعة على الإنترنت

وأوضح مدير عام شؤون الموظفين الأستاذ عبدالله بن إبراهيم عسيري أن الجامعة وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية طرحت عدد (32) وظيفة من المرتبة الأولى وحتى المرتبة العاشرة.

وشكر عسيري، مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل على توجيهاته بإيجاد وظائف إدارية لشغله بمواطنين عن طريق المسابقة الوظيفية ولسد احتياجات الجامعة من بالكفاءات الوطنية.

والوظائف المطروحة للمسابقة على النحو التالي:

م مسمى الوظيفة مرتبتها جهتها شروط شغل الوظيفة 1 مهندس ميكانيكي مشرف 10 الرياض درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية مع خبره لا تقل عن (4) سنوات في مجال عمل الوظيفة أو درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية مع خبرة لا تقل عن (8) سنوات في مجال عمل الوظيفية . أو درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية مع خبرة لا تقل عن (12) سنة في مجال عمل الوظيفية. 2 مهندس كهربائي مشرف 10 الرياض درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية مع خبره لا تقل عن (4) سنوات في مجال عمل الوظيفة أو درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية مع خبرة لا تقل عن (8) سنوات في مجال عمل الوظيفية . أو درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية مع خبرة لا تقل عن (12) سنة في مجال عمل الوظيفية. 3 مراقب إنشاءات 10 الرياض درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية أو الهندسة المدنية التطبيقية وهندسة إدارة التشييد مع خبره لا تقل عن (4) سنوات في مجال عمل الوظيفة أو درجة الماجستير في الهندسة المدنيه أو الهندسة المدنية التطبيقية وهندسة إدارة التشييد مع خبرة لا تقل عن (8) سنوات في مجال عمل الوظيفية . أو درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية أو الهندسة المدنية التطبيقية وهندسة إدارة التشييد مع خبرة لا تقل عن (12) سنة في مجال عمل الوظيفية. 4 مستشار قانوني مساعد 9 الرياض درجة الدكتوراه في الأنظمة أو القانون أو الحقوق أو درجة الماجستير في الأنظمة أو القانون أو الحقوق مع خبرة لا تقل عن (4) سنوات في مجال عمل الوظيفة أو درجة البكالوريوس في الأنظمة او القانون او الحقوق مع خبرة لاتقل عن (12) سنة في مجال عمل الوظيفة . 5 مهندس معماري 9 الرياض درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية أو درجة الماجستير في الهندسة المعمارية مع خبرة لا تقل عن (4) سنوات في مجال عمل الوظيفة . 6 مهندس كهربائي 9 الرياض درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية أو درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية مع خبرة لا تقل عن (4) سنوات في مجال عمل الوظيفة . 7 كهربائي 9 الرياض البكالوريوس في تخصص القوى والآلات الكهربائية مع خبرة لا تقل عن (8) سنوات في مجال عمل الوظيفة . 8 أخصائي شؤون موظفين 9 الرياض دكتوراه تخصص إدارة عامة ، أو ماجستير تخصص إدارة عامة + خبرة في الاعمال الإدارية لا تقل عن (4) سنوات، أو بكالوريوس تخصص إدارة عامة أو إدارة أعمال + خبرة في الاعمال الإدارية لا تقل عن (12) سنة. 9 مهندس معماري مساعد 7 الرياض درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية 10 مهندس كهربائي مساعد 7 الرياض درجة البكالوريوس الهندسة الكهربائية 11 مهندس مدني مساعد 7 الرياض درجة البكالوريوس الهندسة المدنية . 12 مشرف إسكان 7 الرياض درجة البكالوريوس في تخصص علم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع مع خبرة لا تقل عن (4) سنوات في مجال عمل الوظيفة . 13 مهندس زراعي مساعد 7 الرياض درجة البكالوريوس الهندسة الزراعية . 14 مطور برامج مساعد 6 الرياض دبلوم لمدة سنتين بعد الثانوية العامة في مجال تقنية المعلومات مع خبرة لاتقل عن (4) سنوات في مجال عمل الوظيفة . 15 مصحح لغوي 6 الرياض درجة البكالوريوس في اللغة العربية 16 محرر صحفي 6 الرياض درجة البكالوريوس في الإعلام تخصص إعلام . 17 أمين مكتبة 6 الرياض درجة البكالوريوس في المكتبات ومعلومات . 18 مشرف رياضي 6 الرياض درجة البكالوريوس في التربية الرياضية 19 فني مختبر 6 الرياض برنامج إعدادي لمدة سنتين بعد الثانوية العامة في الكيمياء أو الفيزياء أو الاحياء ” مع خبرة لا تقل عن (4) سنوات في مجال عمل الوظيفة .. 20 محضر مختبر 6 الرياض الثانوية المهنية في الكيمياء أو الفيزياء مع خبرة لا تقل عن (8) سنوات في مجال عمل الوظيفة. 21 رسام معماري 6 الرياض دبلوم كلية التقنية أو ما يعادلها تخصص تقنية تشييد أو معمارية +خبره لاتقل عن (4) سنوات في مجال عمل الوظيفة . 22 مدرب رياضي 6 الرياض درجة البكالوريوس في التربية الرياضية 23 محاسب مساعد 6 الرياض درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة أو الإدارة المالية . 24 ناسخ آلة 6 الرياض الثانوية العامة مع برنامج إعدادي لمدة لا تقل سنه مع خبرة لا تقل عن (8) سنوات في مجال عمل الوظيفة. 25 فني طباعة 6 الرياض الثانوية المهنية بطبيعة العمل مع خبرة لا تقل عن (8) سنوات في مجال عمل الوظيفة. 26 مشرف إسكان 6 الرياض درجة البكالوريوس في تخصص علم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع 27 مراقب طلبة 4 الرياض الثانوية العامة مع برنامج إعدادي لا تقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة. 28 مساعد إداري 4 الرياض الثانوية العامة مع برنامج إعدادي لا تقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة. 29 كاتب 4 الرياض الثانوية العامة مع برنامج إعدادي لا تقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة. 30 كاتب 2 الرياض الكفاءة المتوسطة مع برنامج إعدادي لا تقل مدته عن سنة بعد الكفاءة المتوسطة . 31 موزع بريد 1 الرياض الابتدائية مع برنامج إعدادي لا تقل مدته عن سنة 32 مشغل أجهزه مكتبية 1 الرياض الابتدائية مع برنامج إعدادي لا تقل مدته عن سنة

ويمكن دخول موقع جامعة الإمام عبر هذا الرابط لمزيد من التفاصيل والشروط (هنا)







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