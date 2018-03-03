جامعة الباحة توضح سبب تأخير الانتهاء من مشروع المستشفى الجامعي

المواطن - محمد المقصّي - الباحة:

كشفت جامعة الباحة عن أسباب تأخير الانتهاء من مشروع المستشفى الجامعي، حيث لا يزال المستشفى الجامعي لجامعة الباحة تحت الإنشاء، وكان من المقرر الانتهاء من المشروع عام ١٤٣٦هـ، ولكن في الواقع لم ينجز من المشروع سوى ٢٠٪ .

وأوضَّح المتحدث الرسمي لجامعة الباحة الدكتور ساري الزهراني، في تصريح لـ “ المواطن ” سبب التأخير، إذ قال إنَّ: وزارة التعليم (العالي) قامت بطرح المشروع وترسيته بتاريخ 08/05/1433هـ، إلا أنّ بعض الصعوبات واجهت مقاول المشروع منذ البداية، وذلك نتيجة لطبيعة الأرض الطبوغرافية، وما يصاحبها من تضاريس جبلية تتصف بالوعورة، وعليه فقد تمّ إيقاف العمل بالمشروع لفترة تجاوزت العام والنصف لإحلال التربة التي سيقام عليها المشروع وتجديدها وتسويتها كونها لم تكن ضمن نطاق مهام عمل المقاول.

وأضاف الزهراني أنَّه “مع ذلك فقد تمّ تجاوز هذه العقبات، لا سيما بعد انتقال الإشراف على المشاريع من وزارة التعليم إلى الجامعة، ومنها مشروع المستشفى الجامعي، وسيتم الانتهاء من المشروع خلال 18 شهرًا حسب الجدول الزمني المعدّل بعد إضافة مدّة التوقف والمدد الإضافية -بإذن الله تعالى-“.

ويعدّ مشروع إنشاء المستشفى الجامعي من أهم مشاريع منطقة الباحة بوجه عام، نظرًا لما يقدّمه من خدمات طبية، ورعاية صحية؛ فضلاً عن الخدمات التعليمة والتدريبية وما يتعلّق بها من أبحاث أكاديمية، وممارسات طبية لمنسوبي جامعة الباحة وطلابها.

ويقع المستشفى الجامعي على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 250 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تتجاوز 460 سريراً؛ الأمر الذي سيضع الخدمات الطبية بمنطقة الباحة ضمن المناطق المتميزة في تقديم الرعاية الصحية.







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