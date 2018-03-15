جامعة الجوف تفتح باب القبول للمنح الداخلية والخارجية

المواطن - واس

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف عن فتح باب استقبال طلبات القبول للمنح الداخلية والخارجية للطلاب والطالبات “غير السعوديين” المنتظمين للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1440/1439هـ، اعتباراً من يوم الأحد القادم وحتى نهاية يوم السبت 1439/07/14هـ.

وأضحت العمادة أن الترشيح سيكون حسب النسبة الموزونة للتخصصات العلمية والمكافِئة للتخصصات الأدبية والمقاعد الشاغرة ورغبة المتقدم.

ودعت الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة إلى الاطلاع على شروط القبول والتقدم في الموعد المحدد من خلال بوابة عمادة القبول لطلبة المنح على الرابط التالي (هنا).







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