جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية‎ تعلن عن وظائف إدارية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي العلاقات- المتحدث: درجة البكالوريوس في مجال ذي الصلة.

– أخصائي المحتوى الرقمي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الفنون الإبداعية، والرسومات الحاسوبية، والاتصالات، والاتصالات العامة).

– أخصائي خدمات السفر: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مارس 2018م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ من (هنا)







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