جامعه_الحدود_الشماليه تتجاهل #تعليق_الدراسه رغم تحذيرات الأرصاد !

المواطن - عبدالرحمن دياب

تسابقت الجامعات وإدارات التعليم لإعلان تعليق الدراسة، بعد تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تحذر من تقلبات جوية شديدة اليوم الخميس.

وعلى الرغم من إعلان تعليم الحدود الشمالية تعليق الدراسة ضمن أوائل المناطق المُعلنة، إلا أن جامعة الشمالية لم تحذو حذو المنطقة نفسها، واكتفت بالصمت والمتابعة، وكأنه سيجد في الطقس جديد، بحسب رأي بعض المغردين على “تويتر”.

وتسبب تأخير تعليق الدراسة في جامعة الشمالية في غضب واسع انعكس على وسم جامعة الشمالية على “تويتر” ليصبح في قائمة “التريند” خلال ساعتين على الأكثر ترقبًا لإعلان تعليق الدراسة، وتعجبًا من تأخيره في نفس الوقت.

وتعجب مغردون من تأخير إعلان تعليق الدراسة، حيث كتب مراسل العربية في الشمالية جزاع النماصي، أن جامعة تبوك وجامعة الجوف قررا تعليق الدراسة ورغم ذلك لازال الصمت يخيم على جامعة الشمالية!







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