جدارية تجمع محمد بن سلمان ومحمد بن زايد تجذب الأنظار بمعرض الكتاب

المواطن - الرياض:

شوهد بمعرض الرياض الدولي للكتاب، جدارية مشتركة لفتت أنظار الزوار؛ تجمع صاحب السمو الملكي، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مع ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض، مرفقة بعبارة عزكم عزنا، لتعكس الترابط الثقافي والاجتماعي بين البلدين.

وجاءت الجدارية لتؤكد عمق العلاقة بين المملكة والإمارات، وهي عمل مشترك بين الفنانة التشكيلية الإماراتية أشواق عبدالله، والخطاط السعودي شاكر كشغري.

كما جاءت الجدارية على مساحة 4 أمتار في مترين، واستُخدمت فيها ألوان الأكرلك، واستغرق عملها يومين لتخرج بهذا الشكل اللافت للأنظار.







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