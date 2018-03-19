جدارية للترحيب بنائب أمير المنطقة بتعليم عسير

جدارية للترحيب بنائب أمير المنطقة بتعليم عسير

2018/03/19
الساعة 2:28 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير 

أتمت إدارة التعليم في منطقة عسير تنفيذ جدارية تقع على مساحة 100م مربع بوسط أبها للترحيب بصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، بمناسبة تعيينه نائبا لأمير منطقة عسير والذي يصل منطقة عسير مساء الغد.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن الجدارية ترمز إلى ما يكنه منسوبو ومنسوبات التعليم في المنطقة من ولاء لقيادتهم ، ويثمنون من خلالها صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سمو الأمير تركي بن طلال نائبا لسمو أمير عسير .

ورفع آل كركمان نيابة عن الأسرة التعليمية أسمى آيات الترحيب بسموه الكريم متمنيًا له التوفيق والسداد في منصبه الجديد .

 

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