جدول أعمال ولي العهد في سياتل.. وهذه الصفقة المتوقعة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

استعدت مدينة سياتل الأميركية لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الوقت الحالي، وذلك بعد أن أنهى جولاته في عدد من المدن الأميركية مثل واشنطن ونيويورك وبوسطن وغيرها، ليستكمل ولي العهد اليوم جولته في الساحل الغربي للولايات المتحدة، وتحديدًا سياتل التي تعد معقل عمالقة التكنولوجيا في العالم.

ووفقًا لشبكة بلومبيرغ الأميركية، فإن ولي العهد سيلتقي عددًا من المسؤولين في كبار الكيانات التكنولوجية على مستوى العالم، وهو الأمر الذي يعني أنه سيتجول بشكل مكثف في أنحاء المدينة الأميركية.

وأوضحت بلومبيرغ أن ولي العهد سيلتقي رؤساء مجموعة من الشركات التكنولوجية العملاقة، مثل بوينغ وأمازون ومايكروسوفت خلال تواجده بمدينة سياتل، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي للزيارة سيكون إنجاز المهام الاقتصادية للمملكة، والتي تهدف لتنويع اقتصادها بشكل رئيسي لإعادة صياغة مواردها بعيدًا عن الاعتماد شبه الرئيسي على النفط.

وبعد سلسلة من اللقاءات التي ستجمع ولي العهد بعمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميركية، سيتجه محمد بن سلمان بشكل رئيسي إلى مدينة كاليفورنيا خلال يوم الأحد المقبل.

ووفقًا لما أكدته شركة بوينغ، فإن الزيارة ستشهد التوقيع على اتفاقية مع عملاقة صناعة الطائرات الأميركية، تنص على تقديم الدعم والتدريب وتوطين بعض الصناعات العسكرية، وهو ما يأتي في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لسعودة الصناعات العسكرية وتوطين مشترياتها في هذا المجال بنسبة 50% بحلول عام 2030.

وقال أحمد الخطيب المسؤول بالشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI): إنها ستوقع مذكرة تفاهم، وهي وثيقة للنوايا سيتم توقيعها مع بوينغ في سياتل.

وكان الخطيب قد أكد لـ”رويترز” على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي في نيويورك: “نأمل أن نعلن عن مذكرات تفاهم أخرى مع شركات أميركية كبرى”.







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