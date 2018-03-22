جراحة الـ 60 دقيقة تزيل ورما ضخما ونادرا بالمبيض في بدر

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_بدر

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى محافظة بدر العام في إنقاذ سيدة حامل من ورم ضخم ونادر في المبيض قدر حجمه بـ 9 سم في 8 سم.

وكانت المريضة قد راجعت المستشفى لإجراء العملية القيصرية، حيث اكتشف الفريق الطبي جسما ضخما لم يتضح بسبب وجود الحمل، وهو عبارة عن ورم ضخم ونادر في المبيض، حيث تم بعد إجراء العملية القيصرية للسيدة والحصول على موافقة ذويها بإزالة الورم مع المبيض وقناة فالوب، نظراً لضخامة الورم وقابليته للنزيف، حيث استغرقت العملية حوالي 60 دقيقة، تكللت بالنجاح – ولله الحمد – وتم التأكد من سلامة المريضة والسماح لها بالخروج من المستشفى.







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