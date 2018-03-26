جراحة ناجحة تنقذ قدم مقيم من البتر بعد حادث مروع في القصيم

تمكن الفريق الطبي بمستشفى بريدة المركزي من إعادة التروية الدموية لقدم مقيم ثلاثيني وإنقاذ قدمه من البتر، وذلك بعد تعرضه لحادث مروري، نتج عنه كسر في الساق اليسرى مع توقف وصول تدفق الدم إلى القدم.

وبحسب المعلومات الطبية من قبل صحة القصيم فإن المريض أُحضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى محولاً من أحد المستشفيات الطرفية، وهو يعاني من كسر في الساق اليسرى مع انقطاع تام للدورة الدموية عن القدم اليسرى أيضاً، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة بصفة عاجلة، إذ تم نقل المصاب إلى غرفة العمليات واستدعي طبيب العظام وقام بتثبيت الكسر بمثبت خارجي، كما تم استدعاء طبيب الأوعية الدموية وقام بإجراء جراحة إصلاح لشرايين الساق وإعادة تدفق الدورة الدموية للقدم، وتم إنقاذ قدم المريض من البتر.