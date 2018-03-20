جرافيك “المواطن” .. ترامب والسعودية .. ثقة ودعم وكسر للبروتوكول

المواطن - واشنطن

العلاقات السعودية الأميركية التاريخية والمتميزة اكتسبت زخمًا كبيرًا مع الزيارات المهمة التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تشهد تنسيقًا على أعلى المستويات في كافة القضايا المتعلقة بالمنطقة.

وفي زيارة الأمير محمد بن سلمان لأميركا في مارس 2017 كسر الرئيس الأميركي دونالد ترامب البروتوكول احتفاء بالضيف الكبير حيث أقام له مأدبة غداء مع أن هذا الأمر لا يتم إلا مع الملوك والرؤساء وهذا يعكس مكانة ولي العهد لدى ترامب ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية.

تصريحات ترامب عن المملكة وولي العهد وتطلعه للعمل المشترك لا تخطئها عين فترامب هو من قال: ثقتي كبيرة في الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ترسيخ الشراكة السعودية الأميركية في كافة المجالات هو عنوان دائم للقاءات قادة البلدين سواء في الرياض أو في واشنطن.







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