جريزمان يدخل التاريخ برباعيته في الدوري الإسباني

المواطن – عبدالناصر سيد

دخل المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، المحترف في أتلتيكو مدريد، تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم من أوسع أبوابه.

وحقق جريزمان رقمًا لم يحققه أي لاعب فرنسي من قبل، بعدما تمكن من تسجيل أربعة أهداف في مباراة واحدة بالدوري الإسباني أمام ليجانيس في المباراة التي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة مساء الأربعاء.

وأصبح جريزمان بتلك الرباعية أول لاعب فرنسي يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة في تاريخ الدوري الإسباني، حيث لم يتمكن لأي لاعب فرنسي من قبل احترف بإسبانيا من تسجيل أربعة أهداف في مباراة واحدة.

وبات جريزمان محور اهتمام برشلونة حيث توصل لاتفاق معه بشأن الانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وفي الوقت ذاته، يسعى ناديه الحالي أتلتيكو مدريد للإبقاء عليه وإغرائه ماليًّا للبقاء ضمن صفوفه لأطول فترة ممكنة، خاصة وأنه يعد من الأعمدة الأساسية في صفوف فريق العاصمة الإسبانية.

ويرتبط أنطوان جريزمان بعقد مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى صيف 2022، كما أنه يعتبر من الأعمدة الأساسية في صفوف الفريق المدريدي.

وانتقل جريزمان إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2014 قادمًا من ريال سوسيداد مقابل 35 مليون يورو.







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