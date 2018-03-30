جريمة مروعة.. عشرينية في جازان تفرغ 7 رصاصات في جسد والدها

المواطن - جازان

في جريمة هزت أرجاء المجتمع السعودي أقدمت فتاة عشرينية على قتل والدها في جازان بطلقات نافذة اخترقت جسده فأردته قتيلًا أمس.

وطبقا للمعلومات فإن الفتاة أطلقت 7 رصاصات على والدها الخمسيني، وعثر الأقارب على جثة المجني عليه غارقا في دمائه، وسارعت الأجهزة الأمنية إلى مسرح الجريمة، وفرضت طوقا أمنيا قبل أن تلقي القبض على الفتاة بحسب صحيفة عكاظ.

وأبلغ المتحدث باسم شرطة منطقة جازان النقيب نايف الحكمي أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار بيان تفصيلي عن الجريمة في وقت لاحق.

“المواطن” سوف توافيكم بالتفاصيل حال صدورها.







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