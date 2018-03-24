جمرك مطار الملك عبدالعزيز يحبط 6 محاولات تهريب مخدرات

المواطن - الرياض

أحبطت الجماركُ السعودية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي 6 محاولات لتهريب كمية من مادة “الشبوا” المخدرة بلغ وزنها (6,497) كجم, عُثر عليها مُخبأة في الحقائب الخاصة بالمسافرين.

وأوضح بندر الرحيلي، مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أنه تم ضبط هذه الكمية من الممنوعات من خلال 6 محاولات لتهريبها، حيث إنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بحقيبة الملابس الخاصة بأحد الركاب.

وأضاف أنه بعد إخضاعها لجهاز فحص الأمتعة وتفتيشها يدوياً؛ عُثر بداخلها على كمية من مادة “الشبوا” المخدرة بلغت (1,879) كجم، كانت مخبأة داخل حافظة معدية داخل الحقيبة. بينما تم ضبط كمية أخرى وبنفس طريقة التهريب السابقة حيث بلغت (1,265) كجم.

وأضاف الرحيلي أنه تم ضبط محاولتين بنفس طريقة التهريب حيث بلغت الكمية بالمحاولة الأولى (496) جراماً وبالمحاولة الثانية بلغت (835) جراماً من مادة “الشبوا” المخدرة, حيث كانت مُخبأة داخل مقبض اليد ومواسير السحب الخاصة بالحقيبة.

وأوضح أنه في المحاولة التالية تم ضبط (988) جراماً من مادة الشبوا كانت مُخبأة داخل قاعدة وعاء طبخ عُثر عليه داخل حقيبة أحد المسافرين. فيما بلغت الكمية بالمحاولة الأخيرة (1,033) كجم عُثر عليها مُخبأة داخل حقيبة شخصية بعد استحداث قاعدة لها لغرض التهريب. مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.







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