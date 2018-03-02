جمهور الهلال الجمهور المثالي يُشعل تويتر

المواطن - مروة نبيل

دشن رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، هاشتاقًا يحمل اسم جمهور الهلال الجمهور المثالي، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة، بعد وقت قصير من إطلاق الهاشتاق؛ نظرًا لتفاعل عدد كبير من المغردين.

وتفاعل الجمهور مع هاشتاق جمهور الهلال الجمهور المثالي، وقال حساب يحمل اسم “فخامة الرئيس”: “أمتع ناظري بهلال نجد فالك التوفيق يا هلال وفالك الدوري”، وكتب “قلبي هلالي”: “كل صفة حلوة بالزعيم وجماهيره”.

وكتب “علي معدي”: “لابد أن يُدرك اللاعبون أهمية الـ9 نقاط المقبلة! (3 مباريات فقط) الفوز بها يجعلك تحتفل بالدوري الخامس عشر في جده بعقر دار الأهلي وبين جماهيره ياااه يا له من منظر مُنتظر..”.

وقال حساب يحمل اسم “مبارك”: “جمهور الاتحاد هو المثالي بالدعم والتشجيع وجمهور الهلال عندهم ثقة في لاعبيهم حتى لو أسوأ حالاته فريقين هم المثاليين في رأيي”، وكتب “الزعيم الملكي”: “بإذن الله فوز هلالي”.

وعلق “نوف العتيبي” على هاشتاق جمهور الهلال الجمهور المثالي قائلًا: “جمهور يدعم ويساند في الملعب وخارج الملعب لا يوجد في آسيا جمهور وفي كـ جمهور الهلال..- حمدًا لله ع نعمة الهلال وجمهوره،،”.

وتابع قائلًا: “جمهور خسر نهائي آسيا مرتين، ومع ذلك وقف خلف فريقه ودعمه وسانده جمهور لم ينسحب بعد من المدرجات بسبب خسارة فريقه، جمهور لم يهجر المدرجات بسبب رئيس ناديهم، جمهور لم يكسر باص فريقه بسبب الخروج من بطولة- جمهور الزعيم هو جمهور الوفاء والإخلاص”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين على إستاد جامعة الملك سعود.







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