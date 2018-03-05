جمهور الهلال يواصل دعمه بكثافة في حملة ادعم ناديك

المواطن – عبدالناصر سيد

يواصل جمهور الهلال دعم ناديه بقوة في حملة ادعم ناديك، التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة، برئاسة تركي آل الشيخ، ليُحافظ على الصدارة.

وتفوق الهلال في عملية الدعم الجماهيري على ناديي النصر والاتحاد اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث.

وكشف تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن ترتيب أعداد المشتركين في حملة ادعم ناديك، مساء اليوم الاثنين؛ حيث بلغ عدد المشتركين حتى مساء اليوم 171 ألفًا و450 مشتركًا في باقة 1 ريال يوميًّا.

أما باقات المبالغ المقطوعة، فقد بلغ الاشتراك في باقة 10 ريالات 2068 مشتركًا، وفي باقة 20 ريالًا بلغ 961 مشتركًا، أما باقة 30 ريالًا فقد بلغ 3162 مشتركًا.







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