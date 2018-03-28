جهود ولي العهد تمهد لمؤتمر أممي لتخفيف معاناة الشعب اليمني

المواطن - واس

من المرتقب أن تنظم الأمم المتحدة بالتعاون مع حكومتَي سويسرا والسويد في الثالث من أبريل المقبل، مؤتمراً رفيع المستوى للمانحين؛ لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018 وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس؛ قد أعرب عن تقديره لما تقوم به المملكة العربية السعودية من مساهمات إنسانية في العالم، وما تقدمه من أجل الشعب اليمني، ودعمها وتمويلها خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، داعياً الدول إلى الإسهام في هذا الجهد الإنساني.

جاء ذلك خلال لقائه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك أمس الثلاثاء.







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