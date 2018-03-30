جوارب ذكية لحماية مرضى السكري من بتر الساق.. سعرها مفاجأة

المواطن - الرياض

تمكن علماء أميركيون من صناعة جوارب ذكية، تمكّن مرضى السكري من التنبؤ بحدوث قرح في أقدامهم، ومن ثم تجنيبهم التعرض لمضاعفات قد تؤدي إلى بترها.

وطوّر العلماء الجورب من نسيج حساس وناعم وقابل للغسيل، مع مستشعرات تراقب العلامات التي تسبق حدوث القرح في القدم، بناء على عدة عوامل مثل حركة الدورة الدموية في القدم ودرجة حرارتها.

ويُعد من بين أخطر مضاعفات مرض السكري، ما يعرف باسم “القدم السكري”، حيث يفقد المريض الإحساس في قدميه بشكل تدريجي، مما يعرضه للجروح أو القرح التي يمكن أن تتطور إلى إصابات عميقة وخطيرة قد تؤدي في النهاية إلى موت أنسجة القدم (الغنغرينا).

ويرتبط الجورب، الذي يبلغ سعر الزوج منه 20 دولارًا، بتطبيق ذكي على الهواتف، يبلغ المريض بإمكانية حدوث القرح وبموعد تقريبي لذلك.

يشار إلى أن نحو 100 ألف مريض سكري يفقدون أقدامهم سنويًّا؛ بسبب القرح التي تصيبها وعادة ما تتلوث؛ مما يؤدي إلى موت الأنسجة.







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