جوجل تستعين بشاحنات دون سائق لنقل البضائع

المواطن - متابعة

ستبدأ شركة وايمو، التي تعد بمثابة وحدة السيارات ذاتية القيادة بألفابيت الشركة الأم لجوجل، في نقل البضائع باستخدام الشاحنات ذاتية القيادة، إذ أعلنت وايمو عن برنامج تجريبي لاستخدام الشاحنات دون سائق لنقل البضائع الثقيلة إلى مراكز بيانات الشركة في جورجيا.

وقالت الشركة عبر مدونتها: “الآن نوجه اهتمامنا إلى الأغراض المختلفة أيضا، فالمبادئ واحدة، ولكن أشياء مثل الفرامل والدوران، تختلف مع شاحنة محملة بالكامل ومقطورة”.

ووفقاً لموقع “إندبندنت” البريطاني، تتنافس العديد من الشركات للسيطرة على صناعة السيارات ذاتية القيادة، معتقدة أن التقنية ستعيد تشكيل كيفية انتقال البشر والبضائع، وقد اختبرت WAYMO على نطاق واسع بالفعل سيارات ذاتية تهدف إلى نقل الناس في جميع الأنحاء.

جدير بالذكر أن الكثير من الشركات تتنافس لتطوير شاحنات ذاتية القيادة، بعد أن حظيت السيارات باهتمامها خلال الفترة الماضية، وقيامها بالكثير من الاختبارات.







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