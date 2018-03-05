جوجل تُطلق تطبيق HANGOUTS CHAT رسمياً لجميع المستخدمين حول العالم

المواطن - متابعة

أعلنت شركة جوجل رسمياً عن إتاحة تطبيق الدردشة الشهير HANGOUTS CHAT لمستخدمي مجموعة برامج G SUITE بداية من اليوم، وذلك بعد إطلاقه بشكل تجريبي خلال الفترة الماضية، حيث يعتبر تطبيق HANGOUTS CHAT خدمة تتيح للمستخدمين إمكانية مراسلة بعضهم البعض بشكل خاص أو في مجموعات، والعمل بشكل تعاوني على المشاريع، وتم الكشف عن البرنامج لأول مرة في مارس من العام الماضي.

ووفقاً لما نشره موقع THE VERGE الأمريكي، يتيح تطبيق HANGOUTS CHAT للمستخدمين إنشاء غرف دردشة للتواصل بين العاملين في الشركة، وذلك من خلال إنشاء مجموعات وفقا للأقسام الموجودة بها، ويمكن لكل مجموعة أن تضم أكثر من 8 آلاف شخص كحد أقصى، مع إتاحة القدرة على تبادل الرسائل المباشرة وتبادل المرفقات بين الأفراد داخل المجموعة.

ودمجت جوجل برمجيات “البوتات” داخل التطبيق، حيث يمكن استخدام @DRIVE على سبيل المثال لمعرفة آخر الملفات التي تم رفعها لحساب المستخدم، كما يمكن استخدام @MEET للوصول إلى تقويم جوجل لترتيب الاجتماعات، فيما تسعى جوجل لإضافة مزيد من البرمجيات، خاصة وأن الشركة أتاحت المجال أمام الراغبين لدمج خدماتهم مع GOOGLE HANGOUTS CHAT.

ويمكن للمستخدمين الحصول على التطبيق سواء على أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو عبر الهواتف الذكية، فيما تسعى الشركة التواجد في قطاع الأعمال من خلال هذا التطبيق، وهى الخطوة التي سبقتها إليها فيسبوك عبر خدمة WHATSAPP FOR BUSINESS.







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