جولة تفتيشية للعمل توقع 7 مخالفين في القطيف

المواطن- واس

واصل مكتب العمل بمحافظة القطيف جولاته التفتيشية، من خلال حملة “وطن بلا مخالف”، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة بمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة، حيث استهدف أمس الاثنين، عدة مواقع لتجمع الوافدين في مبانٍ تحت الإنشاء، أسفرت عن ضبط 7 من المخالفين لنظامي العمل والإقامة، وإحالتهم لجهات الاختصاص.

وأكد مكتب عمل القطيف أن الحملة التي ما زالت تواصل تعقب مخالفي نظام العمل والإقامة، بمشاركة شعبة الضبط الإداري بشرطة محافظة القطيف، توجهت إلى المباني تحت الإنشاء لكثرة العمالة المخالفة التي تعمل لحسابها الخاص، مخالفين بذلك المادة 39، والتي تنص على أنه لا يجوز نظامًا أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، أو يعمل لحسابه الخاص.







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