جينا هاسبل المرأة المرعبة تتولى رئاسة المخابرات الأميركية

المواطن - سعد البحيري

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارًا بتعيين جينا هاسبل في رئاسة جهاز المخابرات الأميركية CIA لتكون بذلك أول امراة تتقلد هذا المنصب.

انضمت هاسبل المخضرمة في عمليات التجسس السرية إلى وكالة الاستخبارات عام 1985 وعملت في عدة مواقع حول العالم، بينها سفارة واشنطن في لندن.

اختيرت جينا هاسبل في فبراير عام 2017م في منصب نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية من قبل الرئيس دونالد ترامب .

تقلدت جينا هاسبل العديد من المناصب داخل المخابرات الأميركية منها نائب مدير الخدمة السرية الوطنية وغيرها من المناصب.

عينت جينا هاسبل عام 2013 مديرة للخدمة الوطنية السرية، والتي تعد بمثابة الذراع السرية لوكالة الاستخبارات. إلا أنه تم استبدالها بعد عدة أسابيع نتيجة الجدل بشأن دورها في عمليات التحقيق التي اعتمدت بعد هجمات سبتمبر والتي استخدمت فيها تقنيات تعذيب مثل الإيهام بالغرق، وفقاً لتقارير صحافية صدرت حينها.

حصلت جينا هاسبل على جائزة التميز في مكافحة الإرهاب من قبل الرئيس جورج دبليو بوش ،وجائزة دونوفان ، وميدالية الاستحقاق في الاستخبارات من الفئة الرئاسية.







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