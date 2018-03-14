جيونبوك الكوري يسقط ويفشل في التأهل المبكر للأدوار الإقصائية بأبطال آسيا

المواطن – متابعة

فشل فريق جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي في حسم التأهل المبكر للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وخسر جيونبك هيونداي موتورز من مضيفه تيانجين غوانجيان الصيني بهدفين مقابل أربعة أهداف في الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة من البطولة القارية.

وأحرز رباعية الفريق الصيني، وانغ يونغ بو وزانج شينج والفرنسي أنطوني موديست والبرازيلي ألكسندر باتو في الدقائق 8 و55 و84 و93.

بينما جاءت ثنائية الفريق الكوري الجنوبي عبر كيم شين ووك والبرازيلي كارلوس أدريانو كروز في الدقيقتين 37 و67.

وفي مباراة ثانية، فاز كيتشي بطل هونج كونج على كاشيوا ريسول الياباني بهدف دون رد، سجله شينغ شين ليونغ في الدقيقة 92.

بذلك، يتصدر جيونبك هيونداي موتورز ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن تيانجين غوانجيان، فيما يحتل كاشيوا ريسول المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرًا كيتشي برصيد 3 نقاط.







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