حريق السودة يلتهم مساحات واسعة وكلمة السر : عبث مجهول

المواطن - سعد البحيري

طالب عدد من المواطنين بسرعة التوصل إلى الجناة المتورطين في حريق السودة الذي نشب أمس على مساحات واسعة في من الأشجار بجبل المجدعان الواقع بين قرية العزيزة والقوز على طريق السودة بأبها.

وقال المغردون إن ظاهرة الحرائق التي لا يعرف مصدرها باتت تشكل خطرًا في مناطق متفرقة من المملكة مطالبين بإيقاع أقصى العقوبات بمن يتورط فيها.

ولفت المغردون إلى تصريحات الدفاع المدني التي أشارت إلى أن سبب حريق السودة هو “عبث مجهول” مؤكدين أن المجهولين صاروا يقفون خلف العديد من الجرائم.

وربط المغردون بين حريق السودة والعمليات الأمنية الناجحة التي نفذتها الجهات المختصة على مروجي الخمور والمخدرات والخارجين عن القانونين، محذرين من أن يكون حريق السودة عملًا انتقاميًا ردًا على هذه الضربات الموجعة للخارجين على النظام.

ودعا المواطنون إلى تكثيف الإجراءات الأمنية للكشف عن المجهول الذي تسبب في حريق السودة ومعاقبته وفق الأنظمة.

وتداول المغردون صورًا ومقاطع فيديو من حريق السودة وسط استنكار لهذا العبث غير المسؤول بما تملكه الدولة من مقومات زراعية وأشجار ومناطق خضراء.

وكان نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، الرائد عبدالإله سعيد الشهراني قد أوضح في وقت سابق اليوم أن فرق الدفاع المدني بأبها تمكنت، مساء أمس، من السيطرة على حريق في أشجار بجبل المجدعان الواقع بين قرية العزيزة والقوز على طريق السودة بأبها، وتقدر مساحة الحريق بـ ٧٠٠ × ٥٠٠ متر؛ حيث تمّت مباشرة الفرق للحادث وبذلت جهوداً كبيرة وإسناد آلي وبشري حتى وقت مبكر من صباح اليوم.

وبيّن الشهراني أنه تم استخدام الطفايات اليدوية والتجهيزات الفردية؛ نظراً لوعورة الموقع وبُعده عن أقرب نقطة تمركز، مشيراً إلى أنه لم ينتج عن ذلك أي إصابات، موضحاً أن الموقع جرى تسليمه إلى جهة الاختصاص؛ حيث تشير المعاينة الأولية إلى احتمال عبث مجهول.







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