حريق يخلي نزلاء مستشفى الصحة النفسية بالمدينة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، حريقًا نشب في مستشفى الصحة النفسية دون إصابات.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أنه ورد بلاغ عند الساعة 1:15 من صباح هذا اليوم الأحد الموافق 23/ 6/ 1439 عن حريق في مستشفى الصحة النفسية بالمدينة المنورة، فتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع.

وأضاف أنه عند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في غرفة داخل عنبر تنويم الرجال رقم 1، وتم إخلاء عدد من النزلاء احترازيًّا من قبل العاملين في المستشفى قبل وصول الدفاع المدني، وقامت فرق الدفاع المدني بإخلاء 3 حالات، وتم السيطرة على الحادث بدون إصابات ولله الحمد، وسلم الحادث لجهات الاختصاص لتحديد أسباب الحادث.







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