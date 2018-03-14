حساب المواطن : هذا موعد التظلم على مبالغ الدعم

المواطن - الرياض

يواصل برنامج حساب المواطن استقبال استفسارات المواطنين على الأهلية والاستحقاق ونقصان الدعم، وخاصة آلية الاعتراض والتظلم في حالة عدم وصول الاستحقاق أو نقصانه.

وتساءل مواطنون عن عدم وصول الدعم في حالة التأهل، حيث أكد حساب المواطن أنه يجب التأكد من وجود مدفوعات على الحساب، وذلك عبر الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج، ثمَّ الذهاب إلى ملخص المدفوعات، مشيراً إلى أن التأهل لا يعني الاستحقاق.

واستفسر مواطن عن معنى حالة عدم وجود المدفوعات، حيث أوضح حساب المواطن أنه يعني أن إجمالي دخل الأسرة أعلى من الحد المانع، داعيًا إلى التأكد عبر الحاسبة التقديرية.

أما عن رفض الاعتراض على قيمة الاستحقاق، فأشار حساب المواطن إلى أن الإجراء الذي ينبغي اتخاذه هو الاستئناف على قرار الرفض بالاعتراض من جديد خلال 3 أشهر من تاريخ نتيجة الاعتراض السابق، كما نصح المستفيدين بضرورة التأكد من قيمة الدعم قبل رفع اعتراض، وذلك عبر الدخول إلى حاسبة الدعم وإدخال عدد أفراد الأسرة وأعمارهم والدخل.

وأوضح أنه في حالة كانت النتائج أكثر من المبلغ المودع فإنه سيتم رفع اعتراض، وإذا توافق الناتج مع المبلغ المودع فعندها لا حاجة لرفع الاعتراض.

وكشف البرنامج أن موعد التظلم على مبالغ الدعم النقدية، يكون متاحاً بعد مرور 5 أيام، عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت (هنا).

وأشار إلى أن الدفعة الخامسة من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين في 10 أبريل المقبل.







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