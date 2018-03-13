حساب المواطن يوضح أحد أسباب رفض الاعتراض على قيمة الدعم

المواطن - الرياض

مكَّن برنامج حساب المواطن المستفيدين من الاعتراض على قيمة الدعم في وقت سابق من خلال الدخول على بوابة البرنامج واختيار تقديم اعتراض (شكوى).

وأوضح برنامج حساب المواطن أن أحد أسباب رفض الاعتراض هو أن المبلغ الذي أودع للمستفيد صحيح، وبالتالي اعتراضه مرفوض.

وقال حساب خدمة العملاء على موقع “تويتر” ردًا على أحد المتقدمين بعد رفض اعتراضه: تم رفض الاعتراض بسبب أن المبلغ المستحق صحيح، ويمكنك الاستئناف على قرار الرفض بالاعتراض من جديد خلال 3 أشهر من تاريخ نتيجة الاعتراض.

وبيَّن الحساب أن على المستفيد التأكد من قيمة الدعم قبل رفع اعتراض من خلال الدخول إلى حاسبة الدعم وإدخال عدد أفراد الأسرة وأعمارهم والدخل، وفي حالة كانت النتائج أكثر من المبلغ المودع يتم رفع اعتراض، وإذا توافق الناتج مع المبلغ المودع فعندها لا حاجة لرفع الاعتراض.







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