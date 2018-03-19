حساب المواطن يوضح حالات التسجيل للفرد الأعزب أكبر من 18 عاماً

المواطن - الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن ، اليوم الاثنين، عن حالات التسجيل للفرد الأعزب أكبر من 18 عامًا في البرنامج، سواء كان أكبر من 24 عامًا أو أصغر.

وأوضح برنامج حساب المواطن في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أنه إذا كان الفرد الأعزب أكبر من 24 عامًا فهو أمام خيارين: التسجيل بحساب مستقل دون أن يطلب منه إثبات استقلاليته، أو التسجيل مع رب الأسرة “تابع”.

وأشار حساب المواطن إلى إنه إذا كان الفرد الأعزب أصغر من 24 عامًا؛ ففي حالة سكنه مع الأسرة لا يحق له التسجيل في حساب مستقل ويضاف ” تابع ” مع رب الأسرة.

وتابع حساب المواطن “أما إذا كان يسكن في مكان مستقل، فيسجل بحساب مستقل مع إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية مسكنه”.







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